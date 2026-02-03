Ричмонд
Больницы в Астане не будут принимать детей без прививки от кори

Ограничения касаются исключительно плановой госпитализации.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 3 фев — Sputnik. Только при наличии прививок от кори детей в Астане будут принимать в стационары, предупредила главный государственный санврач столицы Айгуль Шагалтаева.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по кори в Астане плановая госпитализация в детские стационары проводится только при наличии вакцинации против кори», — говорится в сообщении.

С 27 января 2026 года плановая госпитализация в детские стационары Астаны осуществляется только при наличии вакцинации от кори.

«Должно быть документальное подтверждение привитости против кори (сведения о проведённой вакцинации либо о перенесённом заболевании)», — отмечается в сообщении.

По данным акимата, решение приняли, чтобы предупредить риски внутрибольничного распространения инфекции.

«Корь является высокозаразным вирусным заболеванием, передаётся воздушно-капельным путём и способна распространяться в закрытых помещениях на значительные расстояния», — указывается в сообщении.

Распространение вируса в стационаре, подчеркнули в акимате, представляет серьёзную опасность, поскольку в отделениях находятся ослабленные дети, в том числе с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом, для которых корь может протекать в тяжёлой форме и сопровождаться осложнениями.

Ограничения касаются исключительно плановой госпитализации, отметили городские власти.