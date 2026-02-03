Больницы в Астане не будут принимать детей без прививки от кори

Распространение вируса в стационаре, подчеркнули в акимате, представляет серьёзную опасность, поскольку в отделениях находятся ослабленные дети, в том числе с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом, для которых корь может протекать в тяжёлой форме и сопровождаться осложнениями.