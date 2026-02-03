Ричмонд
Нехватка полицейских в Екатеринбурге превысила 35%: мэра просят ввести доплату

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля, ФедералПресс. В Екатеринбурге предложили ввести доплаты из местного бюджета для полицейских, чтобы прекратить отток кадров. Об этом на заседании комиссии гордумы по безопасности заявил начальник управления МВД Виктор Позняк.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Наша заработная плата не позволяет привлекать молодежь, мы на сегодняшний день неконкурентоспособны. С главой города Екатеринбурга [Алексеем Орловым] мы прорабатываем вопрос о денежном стимулировании из местного бюджета. Мы определим наиболее уязвимые подразделения и, я думаю, все получится», — сказал Позняк.

По его словам, сейчас некомплект составляет 35,5%, за год он увеличился на 5 процентных пунктов. Зарплата рядовых сотрудников многих подразделений составляет около 50 тыс. рублей в месяц. При этом бюджет Свердловской области уже доплачивает по 10 тысяч в месяц участковым, патрульным, конвоирам и работникам «обезьянников».

Депутат от «Единой России» Тимофей Жуков отметил, что одной из причин увольнений у полицейских являются частые переработки.

«Посмотрите на пацанов-оперов! Они уходят, потому что они разводиться начинают. Их жены дома не видят, денег нет, дети растут без них», — возмутился Жуков.

Он предложил активнее представлять полицейских к наградам городской думы.

«ФедералПресс» напоминает, что свердловские полицейские получили огромные премии к Новому году. Одной из причин стало большое количество пустых ставок.

