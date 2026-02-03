Ричмонд
Минсвязи сказало про спутниковый интернет в Беларуси

Спутниковый интернет может появиться в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минсвязи сказало про спутниковый интернет в Беларуси. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.

Первый замминистра, говоря про возможность появления союзной спутниковой связи, заметил, что Беларусь поддержала Россию, когда она заявляла свою сеть в Международном союзе электросвязи. Он пояснил, что речь идет про так называемое «Бюро 1440».

— Она, конечно, еще находится на начальной стадии развития пока, но тем не менее мы уже встречались с коллегами, нам действительно интересно, дабы не пользоваться либо Starlink либо еще одним оператором OneWeb, — подчеркнул Павел Ткач.

По его словам, рассматривается вариант применения указанной связи для охвата районов интернетом, где сложно построить сети сотовой связи или же проложить оптоволокно. В качестве примера Ткач назвал Полесье, где заповедники и болота:

— Но кто-то, предположим, откроет усадьбу, и люди все равно хотят интернет, и это может быть замена этих технологий, мы взаимодействуем.

Первый заместитель министра заметил, что тестовые российские спутники были запущены.

