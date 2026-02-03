Ричмонд
Подъем в районе площади 2-й Пятилетки перекрыли для проезда в Ростове

Проезд временно перекрыли в районе Вавилова и площади 2-й Пятилетки в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 3 февраля, в Ростове-на-Дону временно перерыли для проезда подъем в районе площади 2-й Пятилетки. Об этом сообщают в управлени Госавтоинспекции.

— Информируем о временном перекрытии движения в Ростове-на-Дону: Вавилова — от площади 2-й Пятилетки. Причина ограничения — работа специальной техники, — предупреждают водителей.

Всех, кто за рулем, просят заранее планировать свои поездки с учетом дорожной ситуации.

Судя по интернет-картам, сейчас в указанном районе сохраняются пробки. Сложности с проездом фиксируются на Вавилова, Шеболдаева, на кольце площади 2-й Пятилетки, а также на улице Дачной.

