Подъем в районе площади 2-й Пятилетки перекрыли для проезда в Ростове

Сегодня, 3 февраля, в Ростове-на-Дону временно перерыли для проезда подъем в районе площади 2-й Пятилетки. Об этом сообщают в управлени Госавтоинспекции.
— Информируем о временном перекрытии движения в Ростове-на-Дону: Вавилова — от площади 2-й Пятилетки. Причина ограничения — работа специальной техники, — предупреждают водителей.
Всех, кто за рулем, просят заранее планировать свои поездки с учетом дорожной ситуации.
Судя по интернет-картам, сейчас в указанном районе сохраняются пробки. Сложности с проездом фиксируются на Вавилова, Шеболдаева, на кольце площади 2-й Пятилетки, а также на улице Дачной.
