Белоруска Арина Соболенко показала свой портрет в стиле Джоконды

Первая ракетка мира показала, как она выглядит в стиле Джоконды.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вспомнила яркие моменты пребывания в Мельбурне, где выступила на турнире «Большого шлема».

Вот, например, Арина показывает свой портрет в стиле Джоконды.

Искусство спорта в Мельбурне. Фото: социальные сети Арины Соболенко.

Напомним, что Соболенко четыре раза подряд выходила в финал Australian Open. На сей раз она уступила в решающем матче Елене Рыбакиной.

Арина по-прежнему остается первой ракеткой мира. Более того, ее отрыв от ближайшей преследовательницы — Иги Свентек — возрос. У белоруски — 10 990 очков, а у польки — 7 978. Рыбакина идет третьей — 7 610.

Ранее мы писали, что Соболенко несправедливо наказали, отдав очко украинке Свитолиной. Судья сказала Арине: «Вы издали звук “У-у-а-йя”. Это ненормально».