Создана вакцина, способная нейтрализовать ВИЧ после первой дозы

«Вопреки сложившимся догмам, нам удалось добиться небольшого, но заметного нейтрализационного отклика после первой же иммунизации животных, что в прошлом никогда не наблюдалось. Как правило другие вакцины от ВИЧ начинают значимо влиять на работу иммунитета после семи или даже десяти инъекций. Созданный нами иммуноген WIN332 позволяет добиться этого уже на первом шаге», — заявила доцент Вистаровского института Амелия Эсколано, чьи слова приводит пресс-служба института.