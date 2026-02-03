Дополнительные поезда из Казани в Москву назначат в феврале и марте

Из Казани поезд № 205/206 отправится 20 февраля и 6 марта в 00:10. Он прибудет в Москву в тот же день в 15:48. В обратном направлении состав отправится также 20 февраля и 6 марта в 21:27 и будет в столице Татарстана на следующий день в 13 часов.