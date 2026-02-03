Ричмонд
Путин рассказал о мерах борьбы с онкологическими заболеваниями в России

Путин: в России реализуют масштабные госпрограммы по борьбе с онкологией.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В России уделяют приоритетное внимание борьбе с онкологическими заболеваниями, реализуются масштабные государственные программы, строятся новые онкоцентры, внедряются передовые технологии, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства обратился с приветствием к участникам и организаторам всероссийского информационно-просветительского проекта «Онкопатруль». Текст обращения зачитал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

«В России борьбе с онкологическими заболеваниями уделяется приоритетное внимание. Реализуются масштабные государственные программы, в регионах строятся новые и переоснащаются уже существующие онкоцентры. Широко внедряются передовые технологии, обеспечивающие современную диагностику и лечение», — зачитал Каприн приветствие президента РФ.

Глава государства подчеркнул, что одним из важнейших направлений является активная профилактика, продвижение в обществе ценностей здорового образа жизни, воспитание у людей ответственного отношения к своему здоровью. Путин особо отметил скрупулезную, востребованную работу, которую проводят участники всероссийского проекта «Онкопатруль».

«Ваши информационно-просветительские мероприятия, образовательные семинары и круглые столы с представителями медицинских учреждений всегда актуальны и содержательны. Они проводятся во многих российских городах и поселках, охватывают сотрудников крупных предприятий и учебных заведений, медицинский персонал. Главное — служат укреплению комплексной системы защиты здоровья наших граждан», — прочитал Каприн обращение Путина.

Президент поблагодарил участников и организаторов проекта и пожелал успехов.