Путин рассказал о мерах борьбы с онкологическими заболеваниями в России

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В России уделяют приоритетное внимание борьбе с онкологическими заболеваниями, реализуются масштабные государственные программы, строятся новые онкоцентры, внедряются передовые технологии, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства обратился с приветствием к участникам и организаторам всероссийского информационно-просветительского проекта «Онкопатруль». Текст обращения зачитал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
«В России борьбе с онкологическими заболеваниями уделяется приоритетное внимание. Реализуются масштабные государственные программы, в регионах строятся новые и переоснащаются уже существующие онкоцентры. Широко внедряются передовые технологии, обеспечивающие современную диагностику и лечение», — зачитал Каприн приветствие президента РФ.
Глава государства подчеркнул, что одним из важнейших направлений является активная профилактика, продвижение в обществе ценностей здорового образа жизни, воспитание у людей ответственного отношения к своему здоровью. Путин особо отметил скрупулезную, востребованную работу, которую проводят участники всероссийского проекта «Онкопатруль».
«Ваши информационно-просветительские мероприятия, образовательные семинары и круглые столы с представителями медицинских учреждений всегда актуальны и содержательны. Они проводятся во многих российских городах и поселках, охватывают сотрудников крупных предприятий и учебных заведений, медицинский персонал. Главное — служат укреплению комплексной системы защиты здоровья наших граждан», — прочитал Каприн обращение Путина.
Президент поблагодарил участников и организаторов проекта и пожелал успехов.