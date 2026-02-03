Путин рассказал о мерах борьбы с онкологическими заболеваниями в России

«Ваши информационно-просветительские мероприятия, образовательные семинары и круглые столы с представителями медицинских учреждений всегда актуальны и содержательны. Они проводятся во многих российских городах и поселках, охватывают сотрудников крупных предприятий и учебных заведений, медицинский персонал. Главное — служат укреплению комплексной системы защиты здоровья наших граждан», — прочитал Каприн обращение Путина.