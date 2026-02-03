Начальник полиции Екатеринбурга назвал самый опасный район города

— Так, за 2025 год количество преступлений в столице Урала снизилось на 7,2%. А с 2020 года — на 24%. По итогам прошлого года наш город оказался одним из самых безопасных областных центров в УрФО — зафиксировано 97 преступлений на 10 000 населения при среднеобластном значении в 105 преступлений, — отметил Виктор Поздняков.