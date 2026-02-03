Начальник полиции Екатеринбурга назвал самый опасный район города

Начальник Управления Министерства внутренних дел России по Екатеринбургу Виктор Поздняков назвал самый опасный район города. Им стал Орджоникидзевский район — на его территории зарегистрировано 2920 преступлений за 2025 год.
На втором месте оказался Верх-Исетский район Екатеринбурга, здесь зарегистрировано 2741 преступление. Об этом начальник полиции рассказал на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения Екатеринбургской городской Думы.
— Так, за 2025 год количество преступлений в столице Урала снизилось на 7,2%. А с 2020 года — на 24%. По итогам прошлого года наш город оказался одним из самых безопасных областных центров в УрФО — зафиксировано 97 преступлений на 10 000 населения при среднеобластном значении в 105 преступлений, — отметил Виктор Поздняков.
Однако подростковая преступность находится на достаточно высоком уровне. За 2025 год число преступлений, совершенных детьми, увеличилось на 15,2%.
Всего в 2025 году раскрыто почти 9 тысяч преступлений. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью раскрывают в 100% случаев, разбои — в 97,8%, а убийства — в 97,1% случаев.