Школьник открыл стрельбу в гимназии в Уфе, возбуждено уголовное дело

«Вадим жаловался, что дома его отчитывали мама и папа за прогулы уроков, плохие оценки. Подростка бесило, что родители не понимали его и причин, почему он не ходил в школу, когда у него, к примеру, шла кровь носом и болела голова. Раздражало Вадима и то, что его ругал отец за общение с младшим братом», — добавляет SHOT.