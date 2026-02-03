В Усолье-Сибирском матери вернули двухлетнюю дочь, которую похитил отец

В Усолье-Сибирском маленькая девочка вернулась к своей матери благодаря судебным приставам. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области, после развода супругов суд решил, что двухлетняя дочь останется с жить матерью. А отец мог видеть ребенка раз в неделю.