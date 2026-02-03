В Усолье-Сибирском матери вернули двухлетнюю дочь, которую похитил отец

В Усолье-Сибирском маленькая девочка вернулась к своей матери благодаря судебным приставам. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области, после развода супругов суд решил, что двухлетняя дочь останется с жить матерью. А отец мог видеть ребенка раз в неделю.
— Однако в середине декабря 2025 года, после одного из таких визитов, мужчина не вернул девочку и скрылся с ней, — уточнили в ведомстве.
Несмотря на привлечение к административной ответственности и штраф, мужчина продолжал прятаться. В результате его объявили в розыск.
Приставы, полицейские и следователи нашли отца с дочерью в съемной квартире. Ребенка вернули к матери.
