В Усолье-Сибирском матери вернули двухлетнюю дочь, которую похитил отец

По решению суда после развода супругов, ребенок остался жить с матерью.

В Усолье-Сибирском маленькая девочка вернулась к своей матери благодаря судебным приставам. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области, после развода супругов суд решил, что двухлетняя дочь останется с жить матерью. А отец мог видеть ребенка раз в неделю.

— Однако в середине декабря 2025 года, после одного из таких визитов, мужчина не вернул девочку и скрылся с ней, — уточнили в ведомстве.

Несмотря на привлечение к административной ответственности и штраф, мужчина продолжал прятаться. В результате его объявили в розыск.

Приставы, полицейские и следователи нашли отца с дочерью в съемной квартире. Ребенка вернули к матери.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Нижнеудинском районе пьяный подросток насмерть зарезал пенсионера. Обвиняемый получил за это восемь лет лишения свободы в воспитательной колонии.