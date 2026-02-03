Ричмонд
«ТГК-11» за 3 миллиарда модернизирует в Омске свою ТЭЦ-4

Минэнерго РФ утвердило проект ее модернизации в числе других электростанций.

Источник: Комсомольская правда

Российское минэнерго утвердило проекты модернизации тепловых электростанций в стране, подлежащих реализации в 2029−31 годах. Среди них есть и инициатива АО «ТГК-11» о реконструкции турбины на омской ТЭЦ-4.

О планах сообщила пресс-служба самой компании.

Программа обновления оборудования призвана обеспечить надежность электроснабжения населения и промышленности региона, а также повысить эффективность эксплуатации станции и снижение потребления топлива. Мощность модернизированного агрегата в итоге дойдет до 50 МВт.

«Повышение надежности работы оборудования ТЭЦ-4 имеет важное значение, поскольку станция снабжает электроэнергией жилой фонд и ключевые для региона предприятия нефтехимической отрасли», — раcсказал технический директор ТЭЦ-4 Виктор Понкрашин.

Объем вложений в обновление инфраструктуры оценивают в 3 млрд рублей. Начало работы ТЭЦ в новом виде запланировано на 2029 год.

Проект становится пятым из реализованным «ТГК-11» в ее программы обновления. До этого успешно завершилась реконструкция двух агрегатов на ТЭЦ-4, а ныне ведутся аналогичные работы еще на двух агрегатах. Их должны закончить в текущем году.

В этом же году самой ТЭЦ-4 меж тем исполняется 60 лет.

Ранее мы писали, что на фоне сильных морозов котельные омской ТЭЦ-5 работают в штатном режиме.