«ТГК-11» за 3 миллиарда модернизирует в Омске свою ТЭЦ-4

Российское минэнерго утвердило проекты модернизации тепловых электростанций в стране, подлежащих реализации в 2029−31 годах. Среди них есть и инициатива АО «ТГК-11» о реконструкции турбины на омской ТЭЦ-4.
О планах сообщила пресс-служба самой компании.
Программа обновления оборудования призвана обеспечить надежность электроснабжения населения и промышленности региона, а также повысить эффективность эксплуатации станции и снижение потребления топлива. Мощность модернизированного агрегата в итоге дойдет до 50 МВт.
«Повышение надежности работы оборудования ТЭЦ-4 имеет важное значение, поскольку станция снабжает электроэнергией жилой фонд и ключевые для региона предприятия нефтехимической отрасли», — раcсказал технический директор ТЭЦ-4 Виктор Понкрашин.
Объем вложений в обновление инфраструктуры оценивают в 3 млрд рублей. Начало работы ТЭЦ в новом виде запланировано на 2029 год.
Проект становится пятым из реализованным «ТГК-11» в ее программы обновления. До этого успешно завершилась реконструкция двух агрегатов на ТЭЦ-4, а ныне ведутся аналогичные работы еще на двух агрегатах. Их должны закончить в текущем году.
В этом же году самой ТЭЦ-4 меж тем исполняется 60 лет.
