Школы и детские сады в Казани 4 февраля вернутся к привычному режиму работы — занятия будут проходить очно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Татарстана.
А вот занятия в художественных, музыкальных, спортивных школах, подростковых клубах по-прежнему будут проходить в дистанционном формате. Также в мэрии призвали жителей Казани заблаговременно продумывать свои маршруты и при возможности отказаться от дополнительных поездок.
Ранее мы сообщали, что 30 января из-за сильных снегопадов в Казани был введен план «Буран». Школы и учреждения дополнительного образования тогда перевели на дистанционный формат, а в детских садах оставили только дежурные группы.