В Воронежской области повысят плату за проезд по трассе М-4

По данным издания, в 2025 году сборы за пользование платными трассами составили 140 млрд рублей. В наступившем году прогнозируется повышение еще на 1,7 млрд рублей. Также стабильно растут и суммы штрафов за неоплату проезда. С 2021 года их сумма составила почти 5 млрд рублей.