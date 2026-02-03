Ричмонд
В Воронежской области повысят плату за проезд по трассе М-4

Тариф пересматривают каждый год.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году прогнозируют новое повышение стоимости проезда по платным дорогам ГК «Автодор», включая трассы М-4 «Дон», М-11 и М-12, сообщает сетевое издание «De Facto Воронеж». Ранее ежегодно плата росла на 7 — 9 процентов. Очевидно, что и нынешний год не станет исключением.

По данным издания, в 2025 году сборы за пользование платными трассами составили 140 млрд рублей. В наступившем году прогнозируется повышение еще на 1,7 млрд рублей. Также стабильно растут и суммы штрафов за неоплату проезда. С 2021 года их сумма составила почти 5 млрд рублей.

В компании «Российские автомобильные дороги» повышение цен признают регулярной процедурой, однако ее точного графика не фиксируют.