Потребление сахара в России в разы превышает нормы, заявили в Минсельхозе

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Россияне потребляют сахара в разы больше положенных норм, именно поэтому во многом было принято решение ввести акциз на сахаросодержащие напитки, сообщила первый заместитель Министра сельского хозяйства России Елена Фастова.
«Что касается потребления сахара — здесь мы тоже вместе с Минздравом активно работаем. На сегодня потребление сахара в России в разы превышает положенные нормы, поэтому мы ввели акциз на сахаросодержащие напитки, который позволил нам в прошлом году снизить объем производства на 5%», — сказала она на пленарной сессии конгресса «СМАРТздрав» в Национальном центре «Россия».
В октябре прошлого года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Россияне потребляют сахар в четыре раза больше рекомендованных медиками норм, а соли — практически в 2,5 раза выше.
Акциз на сладкие напитки в России введен в 2023 году, сейчас он составляет 11 рублей за литр.