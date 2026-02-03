Потребление сахара в России в разы превышает нормы, заявили в Минсельхозе

«Что касается потребления сахара — здесь мы тоже вместе с Минздравом активно работаем. На сегодня потребление сахара в России в разы превышает положенные нормы, поэтому мы ввели акциз на сахаросодержащие напитки, который позволил нам в прошлом году снизить объем производства на 5%», — сказала она на пленарной сессии конгресса «СМАРТздрав» в Национальном центре «Россия».