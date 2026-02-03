Ричмонд
Еще одно село отказалось от алкоголя в Мангистауской области

В Мангистауской области список «трезвых» населенных пунктов пополнило село Бекі — там предприниматели отказались от продажи алкоголя, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации медиапортала МВД, инициативу отказа от спиртного в селе Бекі поддержали как жители, так и бизнесмены. Для этого было подписано четырехстороннее соглашение между районным акиматом, прокуратурой, отделом полиции и предпринимателями. Таким образом, население села сделало осознанный выбор в пользу безопасности, спокойствия и здорового образа жизни, отмечают в ведомстве.

По данным правоохранительных органов, отказ от продажи алкоголя в Мангистауской области дает ощутимый социальный эффект — сохраняется стабильная обстановка, укрепляются добрососедские отношения, снижается количество бытовых конфликтов и правонарушений.