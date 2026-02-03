Ученые исследовали записи Синей книги с первой полярной станции Земли Франца-Иосифа

«Люди сначала бракосочетаются где-нибудь по осени, потом у них весной, в апреле рождается ребенок, — показывает историк. — Начальник станции был царь и бог, как капитан на судне, поэтому он мог делать все, это было в его полномочиях, в том числе регистрировать брак. Конечно, эти свидетельства, которые выдавались на полярной станции, были не совсем официальные. При возвращении на большую землю нужно было получать официальное свидетельство в официальном ЗАГСе. У детей, рожденных в “Бухте Тихой”, в свидетельстве о рождении написано “Бухта Тихая, Земля Франца-Иосифа”, но оно выдано где-нибудь в Ленинграде, не на Земле Франца-Иосифа».