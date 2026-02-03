Ученые исследовали записи Синей книги с первой полярной станции Земли Франца-Иосифа

АРХАНГЕЛЬСК, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты национального парка «Русская Арктика» изучили и систематизировали записи так называемой Синей книги первой советской полярной станции на Земле Франца-Иосифа, рассказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия парка Евгений Ермолов. Это гостевая книга станции, в ней оставляли записи выдающиеся полярники и исследователи, а также описывались события, которые не входили в стандартные отчеты, например, рождения детей и выбор имен для них.
«Мы все записи расшифровали, систематизировали, перенабрали вручную, что-то перевели, потому что в книге есть записи, например, на немецком языке, — рассказал Ермолов. — “Синяя книга”, или “Голубая книга”, есть два названия — это книга почетных гостей полярной станции “Бухта Тихая”. Завели ее, судя по всему, сразу же в первую зимовку, в 1929 году, когда основали станцию. И просуществовала она до самого конца, до 1960 года, потому что последняя запись, которая здесь есть, это запись о том, что полярная станция закрыта. И опись документов, которые забирают, и в том числе и Синюю книгу.
После того, как книгу вывезли с острова Гукера, она пропала. И несколько лет назад ее случайно нашли сотрудники Арктического музейно-выставочного центра (Санкт-Петербург) на одном из интернет-аукционов. К сожалению, часть тетрадей утрачена, записи начинаются с 1932 года. Есть еще несколько пробелов, но завершающая запись от 18 сентября 1960 года сохранилась.
Сначала в книге расписывались в основном гости: капитаны, руководители экспедиций, летчики, журналисты. Знаменитый полярный летчик Михаил Водопьянов оставил запись на целую страницу 13 мая 1936 года. Тогда самолеты впервые долетели с Большой земли на Землю Франца-Иосифа. В бухте Тихой на острове Гукера приземлились два самолет.
«Эти самолеты стартовали на центральном аэродроме в Москве и почти месяц добирались до Земли Франца-Иосифа. Летели через Архангельск, через Амдерму, через Мыс Желания, это был первый опыт таких арктических полетов, следующим шагом была подготовка к полету на Северный полюс. Они искали аэродром. И это супер-важная, ценная запись. И так, по сути, за любой такой записью стоит большая история, что это очень интересно», — показал собеседник агентства.
По именам, представленным в Синей книге, можно изучать историю советского освоения Арктики: в ней расписались Иван Папанин, Михаил Пинегин и многие другие. В какой-то момент в ней стали вести записи и начальники станции.
Браки, дети и взаимоотношения на полярной станции.
Как говорит Ермолов, в Синей книге собрано очень много материала, который можно изучать. Писали в том числе и серьезную критику, то, что было не отразить в отчетах. Руководитель пятой зимовки в Тихой (1933−1934 гг.) Антон Мотненко отмечает, что станция находится в ненадлежащем состоянии, мол, лозунги лозунгами, но надо налаживать работу дальше.
«Даже такие всплывают моменты. Если посмотреть, что произошло при Мотненко, все было довольно непросто. У них эпидемия случилась, как только они приехали на станцию, и даже какое-то время наблюдений не вели, потому что все были больны. Даже был случай, когда одного зимовщика пришлось посадить под арест, и он очень долго сидел. Короче, зимовка была очень неспокойная», — привел пример Ермолов.
Полярники вели стандартные журналы, заполняли отчеты, но формальные документы не могли предусмотреть все нюансы жизни станции, такие как бракосочетания и рождения детей. Все это записывали в Синей книге.
«Люди сначала бракосочетаются где-нибудь по осени, потом у них весной, в апреле рождается ребенок, — показывает историк. — Начальник станции был царь и бог, как капитан на судне, поэтому он мог делать все, это было в его полномочиях, в том числе регистрировать брак. Конечно, эти свидетельства, которые выдавались на полярной станции, были не совсем официальные. При возвращении на большую землю нужно было получать официальное свидетельство в официальном ЗАГСе. У детей, рожденных в “Бухте Тихой”, в свидетельстве о рождении написано “Бухта Тихая, Земля Франца-Иосифа”, но оно выдано где-нибудь в Ленинграде, не на Земле Франца-Иосифа».
Всего в книге несколько десятков сохранившихся записей, которые показывают жизнь полярной станции. В 1955 году в Тихой снимали кадры для фильма «Два капитана», съемочная группа «Ленфильма» прожила на острове Гукера 75 дней. «Окружали вниманием и теплотой, теплотой, способной согреть на любом морозе, — процитировал Ермолов. — Если советский зритель получит представление об Арктике в этом фильме, то в этом заслуга коллектива полярников, помогавших советом, дружбой, делами. Покидая станцию, от имени киностудии “Ленфильм” приносим благодарность коллективу полярной станции, содействовавшему нашей работе в суровых условиях Арктики».
В настоящее время на острове Гукера в летний сезон работает база национального парка «Русская Арктика», здесь продолжают традицию «Синей книги». С ее репринтом можно познакомиться на станции, и оставить собственную запись.
О нацпарке.
Национальный парк «Русская Арктика» — самая северная особо охраняемая природная территория России и Евразии. Парк включает в себя северную часть острова Северного архипелага Новая Земля и полностью архипелаг Земля Франца-Иосифа.