В Челябинской области откроется 27 новых агротехнологических классов

В 2026 году в Челябинской области планируется открыть 27 агротехнологических классов — в Минсельхозе Челябинской области утвердили «дорожную карту» по их созданию в муниципальных округах на текущий год.
Новые агротехнологические классы появятся в рамках проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В соответствии с «дорожной картой», в марте текущего года будет определен перечень школ, а также колледжей и вузов, индустриальных партнеров, участвующих в проекте. Далее в течение года будет организована большая подготовительная работа: с помощью индустриальных партнеров пройдут ремонты, брендирование, оснащение современным оборудованием таких классов (планируют участвовать «Ситно», «Черкизово», СПК «Подовинное», «Равис», «Чебаркульская птица», «Варшавское», «Петропавловский зерновой комплекс», «Агро-Ввек», «Родниковский свиноводческий комплекс»). На этих предприятиях ребята могут побывать с экскурсиями, пройти практику.
Курировать обучение в агротехнологических классах будут преподаватели ЮУрГАУ. Для обеспечения углубленного процесса обучения под патронажем вуза будут организованы курсы повышения квалификации учителей агротехнологических классов (уже подано более 70 заявок на обучение). В августе новые агротехнологические классы будут готовы распахнуть двери для учащихся.
Напомним, что в 2025 году, в первый год реализации нацпроекта, в регионе было открыто семь агротехнологических классов в трех школах в Нагайбакском, Кизильском, Аргаяшском муниципальных округах по направлениям «птицеводство», «генетика и селекция растений», «агроинженерия».
Индустриальные партнеры — «Ситно» и «Черкизово». Так, с поддержкой компании «Ситно» в агротехнологическом классе Фершампенуазской школы установлены современные тренажеры «трактор» и «автомобиль», мини-инкубатор с искусственным интеллектом, лабораторное оборудование, а в Кизильской школе № 1 оборудованы летняя и зимняя теплицы. Курсы повышения квалификации в 2025 году проведены для 72 учителей химии, биологии, математики, физики под патронажем ЮУрГАУ и Московской сельхозакадемии им. К. А. Тимирязева.