В Челябинской области откроется 27 новых агротехнологических классов

Новые агротехнологические классы появятся в рамках проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В соответствии с «дорожной картой», в марте текущего года будет определен перечень школ, а также колледжей и вузов, индустриальных партнеров, участвующих в проекте. Далее в течение года будет организована большая подготовительная работа: с помощью индустриальных партнеров пройдут ремонты, брендирование, оснащение современным оборудованием таких классов (планируют участвовать «Ситно», «Черкизово», СПК «Подовинное», «Равис», «Чебаркульская птица», «Варшавское», «Петропавловский зерновой комплекс», «Агро-Ввек», «Родниковский свиноводческий комплекс»). На этих предприятиях ребята могут побывать с экскурсиями, пройти практику.