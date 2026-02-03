Омичка лишилась 5,5 млн рублей, поверив мошенникам под видом налоговиков

В Омске расследуют очередной факт мошенничества на крупную сумму. Жительница Ленинского округа Омска потеряла 5,5 миллиона рублей после того, как попалась на уловку телефонных мошенников. Как рассказала женщина, звонившие представились сотрудниками налоговой службы и Центробанка. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Омску.
По данным следствия, 32-летней женщине поступил звонок от злоумышленника, представившегося работником Федеральной налоговой службы. Он сообщил, что ей необходимо срочно явиться в ближайшее отделение ФНС. Спустя тридцать минут на электронную почту омички пришло письмо с уведомлением о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги». В сообщении утверждалось, что ее персональные данные похищены и будут использованы для финансирования террористической деятельности. Ей предложили связаться с «сотрудником Центробанка», который якобы поможет обезопасить средства. Под его руководством пострадавшая установила специальное приложение на смартфон и начала переводить сбережения на так называемый «безопасный счет».
Критический момент наступил при совершении второй транзакции: в отделении банка с женщиной провел профилактическую беседу участковый уполномоченный полиции. Сотрудник правоохранительных органов предупредил о возможном мошенничестве, однако пострадавшая настаивала, что деньги предназначены для оплаты отпуска в Сочи, где якобы уже забронирован отель. Несмотря на вмешательство полиции, женщина завершила перевод средств.
Общая сумма ущерба составила 5,5 миллиона рублей. Правоохранительные органы напоминают гражданам: сотрудники ФНС, Центробанка и других государственных структур никогда не запрашивают по телефону данные банковских карт, не требуют срочных переводов на «безопасные счета» и не сообщают о взломе госпорталов через электронную почту. При поступлении подозрительных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию по номеру 102 или 112.
Ранее мы писали, что омичи отдали треть миллиарда мошенникам на липовых биржах.