Омичка лишилась 5,5 млн рублей, поверив мошенникам под видом налоговиков

По данным следствия, 32-летней женщине поступил звонок от злоумышленника, представившегося работником Федеральной налоговой службы. Он сообщил, что ей необходимо срочно явиться в ближайшее отделение ФНС. Спустя тридцать минут на электронную почту омички пришло письмо с уведомлением о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги». В сообщении утверждалось, что ее персональные данные похищены и будут использованы для финансирования террористической деятельности. Ей предложили связаться с «сотрудником Центробанка», который якобы поможет обезопасить средства. Под его руководством пострадавшая установила специальное приложение на смартфон и начала переводить сбережения на так называемый «безопасный счет».