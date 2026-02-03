Пермская галерея официально переехала в новое здание на «Завод Шпагина»

ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея» зарегистрировала новый юридический адрес. Согласно выписке № ЮЭ9965−26−18124864 из ЕГРЮЛ от 3 февраля 2026 года, адрес краевого учреждения культуры теперь находится в Перми на ул. Советской, 1, корпус 5.
Смена юридического адреса позволяет говорить об окончании переезда галереи в новое здание. Предыдущим адресом значилась ул. Окулова, 80, где она размещалось с 29 декабря 2023 года после освобождения здания Кафедрального собора на Комсомольском пр., 4.
Учредителем Пермской художественной галереи является краевое министерство культуры. О дате официального открытия пока информации нет.
На днях Пермская галерея отправила картины на выставку «Под маской» в Москву. Три работы вошли в экспозицию Музея русского импрессионизма.