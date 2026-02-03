Пермская галерея официально переехала в новое здание на «Завод Шпагина»

Смена юридического адреса позволяет говорить об окончании переезда галереи в новое здание. Предыдущим адресом значилась ул. Окулова, 80, где она размещалось с 29 декабря 2023 года после освобождения здания Кафедрального собора на Комсомольском пр., 4.