Самарцы перечислили главные проблемы в инфраструктуре города

Жители Самары в рамках разработки единого документа территориального планирования поучаствовали в онлайн-опросе и назвали проблемные зоны города. Об этом сообщили в минградполитики Самарской области.
«По результатам опроса Самаре не хватает зеленых пространств в шаговой доступности и повседневных удобств рядом, в том числе прогулочных зон, парковок, спортплощадок и других объектов отдыха и досуга», — рассказали в пресс-службе.
Также недостатками называется то, что в высотных жилых комплексах отсутствует социальная и транспортная инфраструктура и что во многих районах устаревшая застройка. К таким относят Безымянку, Зубчаниновку, 113−116 км в Куйбышевском районе, Юнгородок и Металлург.
Сбор данных показал, что самарцы высоко ценят уникальное историко-культурное наследие города, природный ландшафт, исторический центр, промышленную и космическую идентичность, крупные парки. А набережную Волги назвали главным символом Самары.