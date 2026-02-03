Ричмонд
Самарцы перечислили главные проблемы в инфраструктуре города

Жителям Самары не хватает зеленых пространств в шаговой доступности.

Источник: Комсомольская правда

Жители Самары в рамках разработки единого документа территориального планирования поучаствовали в онлайн-опросе и назвали проблемные зоны города. Об этом сообщили в минградполитики Самарской области.

«По результатам опроса Самаре не хватает зеленых пространств в шаговой доступности и повседневных удобств рядом, в том числе прогулочных зон, парковок, спортплощадок и других объектов отдыха и досуга», — рассказали в пресс-службе.

Также недостатками называется то, что в высотных жилых комплексах отсутствует социальная и транспортная инфраструктура и что во многих районах устаревшая застройка. К таким относят Безымянку, Зубчаниновку, 113−116 км в Куйбышевском районе, Юнгородок и Металлург.

Сбор данных показал, что самарцы высоко ценят уникальное историко-культурное наследие города, природный ландшафт, исторический центр, промышленную и космическую идентичность, крупные парки. А набережную Волги назвали главным символом Самары.