Муромцевские атлеты выиграли биатлонный кубок омского «Праздника Севера»

В Горьковском прошли финальные соревнования по биатлону в зачет 56-го областного сельского спортивно-культурного «Праздника Севера — Таврическое-2026». Выиграли их в итоге спортсмены Муромцевского района.
В столицу спартакиады приехал 51 спортсмен из 17 районов Омской области, уточнила пресс-служба областного минспорта.
«Стреляющие лыжники» боролись за медали в 2 дисциплинах: спринте и индивидуальной гонке. Женщины преодолевали дистанции 5 и 7,5 км соответственно, мужчины — 6 и 10 км соответственно.
В обеих гонках были выявлены двукратные чемпионы: у мужчин победил Андрей Коваленко из Таврического района, у женщин Ирина Подлинова из Муромцевского.
Серебряные медали в индивидуальной гонке завоевали Григорий Мелехов из Омского и Анна Зеленева из Муромцевского, бронзовые — Алексей Могилевский из Одесского и Кристина Семенихина из Любинского. В спринте на втором месте оказались Никита Крюков из Муромцевского и Екатерина Бердюженко из Азовского, на третьем — титулованный полиатлонист Денис Рычков, выступающие за Азовский район, и Анастасия Мелехина из Калачинского.
«В командном первенстве после первого дня соревнования лидировали Муромцевский, Омский и Шербакульский районы. По итогам всех гонок муромчане так и остались лучшими, выиграв главный кубок соревнований. Для Муромцевского района этот успех стал уже 8-м за последние 10 лет и 14-м — за последнее 20-летие», — отметили в ведомстве.
Второе место в итоге занял прошлогодний победитель, Азовский район, третьим стал Омский. Также в десятку лучших вошли Таврический, Одесский, Калачинский, Любинский, Шербакульский, Павлоградский и Оконешниковский.
