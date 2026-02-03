Ричмонд
Заплати налог на недвижимость и умри в ней от голода: Власть хочет довести налоги в нищей Молдове до уровня ЕС, где зарплаты в разы больше

Мариан сокрушается, что мэрии собирают чрезвычайно мало налогов с имущества [видео]

Источник: Комсомольская правда

В Евросоюзе налогов на имущество собирают куда больше, чем в Молдове. А мы куда стремимся? В Евросоюз. Значит надо драть с людей больше денег.

Примерно в такой странной логике депутат Раду Мариан объясняет переоценку недвижимости в Молдове, в эфире ТВ.

— Есть проблема с мэриями. Мэрии собирают чрезвычайно мало налогов с имущества. В Европейском союзе, в среднем гражданин платит 500, 600, 1000 евро в год налога на имущество. У нас, мы можем посчитать, это 15, 20, 30, 50 евро…

— Но не каждый гражданин может себе позволить [платить как в ЕС].

— Это не значит, что мы должны, что мы платим, как Европейский союз 500 евро.

— А сколько?

— Ну мы же хотим при этом инфраструктуру, мы хотим развитые населенные пункты…

Источник.

