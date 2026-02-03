В лесах Челябинской области замечены волки необычного рыжего цвета

В национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области видеоловушка зафиксировала стаю волков с нехарактерным ярко-рыжим мехом. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.
Хищники двигались по своему постоянному маршруту от южных границ парка на север, что подтверждается также зимними троплениями по следам.
Научный отдел парка уже изучает запись. По предварительной версии специалистов, наиболее вероятной причиной необычного окраса может быть особенность цветопередачи или настройки самой камеры видеонаблюдения, которую, возможно, потребуется откалибровать. Экологи подчёркивают, что волки — осторожные животные и используют тропы, которые не пересекаются с туристическими маршрутами, старательно избегая встреч с человеком.
Проект «Таёжный глаз Зюраткуля», в рамках которого установлено более 40 камер, ведётся на средства Президентского фонда природы.