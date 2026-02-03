В лесах Челябинской области замечены волки необычного рыжего цвета

Научный отдел парка уже изучает запись. По предварительной версии специалистов, наиболее вероятной причиной необычного окраса может быть особенность цветопередачи или настройки самой камеры видеонаблюдения, которую, возможно, потребуется откалибровать. Экологи подчёркивают, что волки — осторожные животные и используют тропы, которые не пересекаются с туристическими маршрутами, старательно избегая встреч с человеком.