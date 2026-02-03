Ричмонд
Омский суд взыскал с супругов деньги за проданный ими втихушку автомобиль

Машина по решению суда должна была быть конфискована в доход государства.

Источник: Комсомольская правда

В Омске суд взыскал с супругов деньги за автомобиль, которые они продали вопреки решению суда.

Как рассказали в пресс-службе омских судов, решение о конфискации автомобиля «Фольскваген Пассат» 2007 года выпуска было принято в рамках уголовного дела — водителя осудили за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Однако пока машина, оформленная на супругу осужденного, стояла на штрафстоянке, супруги ее втихушку продали на запчасти. С таким раскладом не согласилась прокуратура. Надзорный орган обратился в суд с иском о возмещении ущерба, нанесенного Российской Федерации продажей автомобиля.

Заявление суд удовлетворил, с супругов-ответчиков солидарно взыскано 65 000 рублей.