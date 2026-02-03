Омский суд взыскал с супругов деньги за проданный ими втихушку автомобиль

Однако пока машина, оформленная на супругу осужденного, стояла на штрафстоянке, супруги ее втихушку продали на запчасти. С таким раскладом не согласилась прокуратура. Надзорный орган обратился в суд с иском о возмещении ущерба, нанесенного Российской Федерации продажей автомобиля.