Омский суд взыскал с супругов деньги за проданный ими втихушку автомобиль

В Омске суд взыскал с супругов деньги за автомобиль, которые они продали вопреки решению суда.
Как рассказали в пресс-службе омских судов, решение о конфискации автомобиля «Фольскваген Пассат» 2007 года выпуска было принято в рамках уголовного дела — водителя осудили за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Однако пока машина, оформленная на супругу осужденного, стояла на штрафстоянке, супруги ее втихушку продали на запчасти. С таким раскладом не согласилась прокуратура. Надзорный орган обратился в суд с иском о возмещении ущерба, нанесенного Российской Федерации продажей автомобиля.
Заявление суд удовлетворил, с супругов-ответчиков солидарно взыскано 65 000 рублей.