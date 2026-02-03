Землетрясение в Крыму — зафиксирован афтершок

2 февраля в 12:47 в Азовском море произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.
«Вчера в 21:27 был зарегистрирован незначительный афтершок магнитудой 2.1, землетрясение имеет тот же очаг и произошло на удалении 25-ти км от Щелкино. Прогнозировать какой-либо ход сейсмической активности сейчас практически невозможно. Продолжается мониторинг», — отметила сейсмолог.
Марина Бондарь пояснила, что данный район характеризуется вялотекущей сейсмической активностью. В среднем за год там происходит одно-два землетрясения небольших энергий. По ее словам, в прошлом году в этом районе землетрясения не отмечались совсем. Однако в 1987 году в этом же очаге было зафиксировано порядка 25 сейсмических событий, два из которых были ощутимы — интенсивностью в 4 балла.
Ранее директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В. И. Вернадского Юрий Вольфман сообщил, что землетрясение в Азовском море связано с активностью разломов в сейсмически опасной Керченско-Таманской зоне.