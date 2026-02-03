Землетрясение в Крыму — зафиксирован афтершок

Марина Бондарь пояснила, что данный район характеризуется вялотекущей сейсмической активностью. В среднем за год там происходит одно-два землетрясения небольших энергий. По ее словам, в прошлом году в этом районе землетрясения не отмечались совсем. Однако в 1987 году в этом же очаге было зафиксировано порядка 25 сейсмических событий, два из которых были ощутимы — интенсивностью в 4 балла.