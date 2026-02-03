«Это же моральное уродство». Лукашенко оценил ситуацию с падежом скота в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области, которое проходит 3 февраля, назвал моральным уродством ситуацию с падежом скота в Беларуси. Об этом пишет БелТА.
— Почему я говорю о падеже? Это же моральное уродство, когда мы не можем защитить, особенно в эту трудную погоду, братьев своих меньших. Как можно не защитить котенка, поросенка, теленка, собачонку?! — заявил глава Беларуси.
Александр Лукашенко напомнил, что в прежние времена, когда еще не было современных возможностей, белорусы боролись за жизнь животных и спасали их от морозов. Он пояснил: люди понимали, что это не только их будущая жизнь — мясо и молоко, но также понимали и то, что это морально неприемлемо.
— А у нас что происходит? — задал вопрос белорусский лидер.
Президент обратил внимание, что если нет коров и телят, то не будет ни мяса, ни молока. Он уточнил, что чиновники должны помнить о происходящем в 90-е годы, заявив, что подобного нельзя допустить.
По словам главы государства, проблема с падежом скота в стране до сих пор не решена. Он отметил, что указанная проблема характерна не только Витебской области. Президент заявил, что начинать надо с телят:
— Мы поняли, что никакие полиэтиленовые домики, особенно в эти морозы — минус 25−30 градусов в Витебской области, на улице, засыпанные снегом, обледеневшие телят не спасут. Это гроб для телят. Жаль, что это не понял министр сельского хозяйства, который является зоотехником. Я ему каждый день об этом говорю.
