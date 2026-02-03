«Это же моральное уродство». Лукашенко оценил ситуацию с падежом скота в Беларуси

Александр Лукашенко напомнил, что в прежние времена, когда еще не было современных возможностей, белорусы боролись за жизнь животных и спасали их от морозов. Он пояснил: люди понимали, что это не только их будущая жизнь — мясо и молоко, но также понимали и то, что это морально неприемлемо.