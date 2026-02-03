Легенды футбола Ивана Макарова из Братска не стало на 78-м году жизни. Уже в 16 лет парень выделялся среди опытных мастеров класса Б. Будущий тренер с ранних лет выступал за клубы Иркутска, Хабаровска и Благовещенска. Об этом КП-Иркутск стало известно из социальных сетей Федерации футбола Иркутской области.