Легенды футбола Ивана Макарова из Братска не стало на 78-м году жизни. Уже в 16 лет парень выделялся среди опытных мастеров класса Б. Будущий тренер с ранних лет выступал за клубы Иркутска, Хабаровска и Благовещенска. Об этом КП-Иркутск стало известно из социальных сетей Федерации футбола Иркутской области.
— На профессиональном уровне Иван Иванович сыграл 224 матча и забил 50 мячей. После этого тренер вернулся в родной город играть в городском и региональном первенствах за команды из Братска, — уточняется в сообщении.
Десятилетиями Иван Макаров работал с детьми и молодежью, прививая им не только игровые навыки, но и страсть к игре, уважение к соперникам и партнерам, а также принципы честности и порядочности.
