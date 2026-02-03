В Ростове временно изменили схему движения автобусов

Также «из-за большой транспортной нагрузкой на улицах Совхозной и Пескова» сократили маршрут № 64 «пос. Каратаево — Центральный Рынок». Укороченная схема — от Центрального Рынка до Малиновского. Автобус № 32 «ГПЗ-10 — п. Каратаево» работает как обычно.