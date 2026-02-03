В Ростове временно изменили схему движения автобусов

3 февраля в Ростове-на-Дону временно изменили схему движения нескоторых автобусов. Об этом сообщают городские власти.
Скорректировали маршруты № 2, 6, 6a, 17a, 21, 27, 35, 38,43, 44, 47, 58, 76, 78, 90, 90a, 99, проходящие по улице Стадионной. Движение организовано по схеме: площадь Народного Ополчения — проспект Ленина — проспект Михаила Нагибина — улица Текучева — проспект Буденновский.
Также «из-за большой транспортной нагрузкой на улицах Совхозной и Пескова» сократили маршрут № 64 «пос. Каратаево — Центральный Рынок». Укороченная схема — от Центрального Рынка до Малиновского. Автобус № 32 «ГПЗ-10 — п. Каратаево» работает как обычно.
Троллейбусное движение по улице Стадионной приостановлено.
