Выпускники из Татарстана получат дополнительные баллы для поступления в медвузы

Это станет возможным благодаря профориентационному проекту «Твои шаги в медицину».

Источник: Комсомольская правда

Выпускники из Татарстана получат дополнительные баллы для поступления в медвузы. Это станет возможным благодаря профориентационному проекту «Твои шаги в медицину», который организован Минздравом РТ и КГМУ.

Чтобы получить дополнительные пять баллов абитуриент 2026 года должен до 7 февраля зарегистрироваться на мероприятие по QR-коду (указан ниже), пройти викторину по истории медицины, посмотреть фильм о хирурге Александре Вишневском, а после этого ответить на проверочные вопросы.

Как уточнили в КГМУ, дополнительные баллы можно получить только в случае участия в конкурсе на места в пределах целевой квоты.