Выпускники из Татарстана получат дополнительные баллы для поступления в медвузы

Чтобы получить дополнительные пять баллов абитуриент 2026 года должен до 7 февраля зарегистрироваться на мероприятие по QR-коду (указан ниже), пройти викторину по истории медицины, посмотреть фильм о хирурге Александре Вишневском, а после этого ответить на проверочные вопросы.