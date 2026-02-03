В Башкирии повысили размер единовременного пособия для приемных родителей

В Башкирии с 1 февраля выросла сумма единовременного пособия для семей, которые принимают ребенка на воспитание. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по республике.
Теперь размер выплаты с учетом районного коэффициента составляет 32 718 рублей 2 копейки. До индексации, которая составила 5,6%, эта сумма равнялась 30 982 рублям 97 копейкам.
Для особых случаев предусмотрена повышенная сумма. Если семья взяла на воспитание ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет или сразу несколько братьев и сестер, то с 1 февраля выплата на каждого такого ребенка составит 249 992 рубля 30 копеек.
Получить эту единовременную помощь могут усыновители, опекуны, приемные родители и попечители. На выплату также имеют право иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно живут в России.
Как добавили в ведомстве, в прошлом году эту выплату в Башкирии получили 1202 семьи.
