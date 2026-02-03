Блинный набор в Омске в январе заметно подорожал

Стоимость классического «блинного набора» в Омске достигла примерно 180 рублей. Об этом свидетельствуют отчет по ценам на базовый набор продуктов для изготовления блинов, опубликованный Омскстатом в конце января.
В рецепт вошли следующие продукты: килограмм муки (по цене 50,43 рубля), молоко (1 литр по 84,08 рубля), подсолнечное масло (18 миллилитров по 2,67 рубля), два куриных яйца (16,57 рубля), сахар (50 граммов по 3,31 рубля), соль (15 граммов по 0,25 рубля) и дрожжи (около 24 рублей).
Интересно, что общероссийские цены на такой же набор продуктов немного выше. такой же набор продуктов обойдется примерно в 208 рублей. Добавим, что в январе 2025 года аналогичный набор продуктов стоил 100,11 рубля. Соответственно, за год список ингредиентов из «блинного набора» подорожал почти в два раза.
