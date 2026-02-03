Создан гоночный микродрон весом в четыре раза меньше смартфона

«Авторы разработали корпус и компоновку для миниатюрного гоночного квадрокоптера ЭПМ-1 (“Экспериментальный прототип миниатюрный”) с диагональю рамы 75 мм — это самый миниатюрный класс аппаратов в гонках дронов. Его максимальная скорость составляет 16 м/с, а максимальная высота полета — не менее 20 метров. Вес беспилотника — 45 г, в четыре раза меньше, чем вес последних моделей смартфонов», — сообщили в организации.