Создан гоночный микродрон весом в четыре раза меньше смартфона

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Молодежная инженерная команда «Вектор тяги» Московского авиационного института разработала конструкцию миниатюрного дрона для соревнований, который весит 45 г, что примерно в четыре раза легче современных моделей смартфонов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Университета 2035.
Студенты создали решение во время прохождения образовательного проекта «Молодежные инженерные команды», реализуемого в рамках федерального проекта «Кадры для БАС». Оператором федерального проекта выступает Университет 2035.
«Авторы разработали корпус и компоновку для миниатюрного гоночного квадрокоптера ЭПМ-1 (“Экспериментальный прототип миниатюрный”) с диагональю рамы 75 мм — это самый миниатюрный класс аппаратов в гонках дронов. Его максимальная скорость составляет 16 м/с, а максимальная высота полета — не менее 20 метров. Вес беспилотника — 45 г, в четыре раза меньше, чем вес последних моделей смартфонов», — сообщили в организации.
Столь легкий корпус из PETG-пластика разработчики создали при помощи 3D-принтера. К нему крепятся аккумулятор (300 мАч), микроконтроллер, FPV-камера, двигатель и четыре пропеллера, а также защитный корпус, который поможет сохранить дрон при падении.
«По скорости ЭПМ-1 сопоставим с аналогами, но более доступен по цене и может легко ремонтироваться благодаря простой конструкции из трех отделяемых друг от друга частей. Модульная конструкция и сравнительно небольшая стоимость делают разработку удобным учебным или тренировочным микродроном, который поможет новичкам “войти” в беспилотную сферу», — уточнили в Университете 2035.