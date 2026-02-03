Задержанного за убийство мальчика в Петербурге штрафовали за тонировку

В понедельник СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, около 14.00 мск 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Как сообщали в СК РФ, тело убитого ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Согласно материалам на сайте Всеволожского городского суда Ленинградской области, местный житель, фамилия, имя и отчество которого полностью совпадают с данными задержанного за убийство, в сентябре 2020 года получил административный штраф по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
Согласно постановлению суда, мужчина, который тогда ездил на Mitsubishi Outlander, «отказался выполнить законное распоряжение — требование сотрудника полиции устранить тонировку с передних стекол транспортного средства».
«Признать… виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 частью 1 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей», — говорится в постановлении.