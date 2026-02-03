Ричмонд
-3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудника Минобороны Польши задержали по подозрению в шпионаже в пользу России

Служба военной контрразведки Польши задержала сотрудника департамента стратегии и планирования Минобороны. По данным Onet, мужчина, проработавший в ведомстве много лет, подозревается в шпионаже в пользу России.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В Варшаве сотрудники Службы военной контрразведки задержали сотрудника Министерства национальной обороны Польши. Мужчину подозревают в сотрудничестве с российской разведкой, сообщает польский портал Onet со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, задержание сотрудника среднего звена департамента стратегии и оборонного планирования прошло сегодня утром вскоре после его прихода на работу.

«Службы безопасности следили за действиями этого человека в течение многих месяцев. Его действия были тщательно задокументированы и проанализированы. Поэтому собранные против него доказательства очень убедительны», — цитирует Onet информированный источник.

Министерство национальной обороны Польши официально подтвердило факт задержания своего сотрудника в аккаунте в соцсети X. В ведомстве уточнили, что операция проводилась Службой военной контрразведки при содействии военной жандармерии и прокуратуры, а задержанный подозревается в сотрудничестве с иностранной разведкой.