Сотрудника Минобороны Польши задержали по подозрению в шпионаже в пользу России

В Варшаве сотрудники Службы военной контрразведки задержали сотрудника Министерства национальной обороны Польши. Мужчину подозревают в сотрудничестве с российской разведкой, сообщает польский портал Onet со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, задержание сотрудника среднего звена департамента стратегии и оборонного планирования прошло сегодня утром вскоре после его прихода на работу.
«Службы безопасности следили за действиями этого человека в течение многих месяцев. Его действия были тщательно задокументированы и проанализированы. Поэтому собранные против него доказательства очень убедительны», — цитирует Onet информированный источник.
Министерство национальной обороны Польши официально подтвердило факт задержания своего сотрудника в аккаунте в соцсети X. В ведомстве уточнили, что операция проводилась Службой военной контрразведки при содействии военной жандармерии и прокуратуры, а задержанный подозревается в сотрудничестве с иностранной разведкой.