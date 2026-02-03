Сотрудника Минобороны Польши задержали по подозрению в шпионаже в пользу России

Министерство национальной обороны Польши официально подтвердило факт задержания своего сотрудника в аккаунте в соцсети X. В ведомстве уточнили, что операция проводилась Службой военной контрразведки при содействии военной жандармерии и прокуратуры, а задержанный подозревается в сотрудничестве с иностранной разведкой.