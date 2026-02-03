В Ростовской области осудили мужчину за призывы к терроризму и фейки о ВС РФ

По данным ведомства, он неоднократно публиковал в мессенджере комментарии, унижающие достоинство людей по национальному признаку и выражающие негативное отношение к России и ее гражданам, а также распространял информацию, дискредитирующую армию. Южный военный суд приговорил его к семи годам колонии общего режима.