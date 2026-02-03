В Ростовской области осудили мужчину за призывы к терроризму и фейки о ВС РФ

Денис Шевченко признан виновным по статьям 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») и 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации»).
По данным ведомства, он неоднократно публиковал в мессенджере комментарии, унижающие достоинство людей по национальному признаку и выражающие негативное отношение к России и ее гражданам, а также распространял информацию, дискредитирующую армию. Южный военный суд приговорил его к семи годам колонии общего режима.
УФСБ России по Запорожской области 9 января пресекла противоправную деятельность жителя региона, призывавшего в интернете к осуществлению террористической деятельности. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.