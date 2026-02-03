В Омске полностью закрыли на карантин школу № 2

В Омске растет заболеваемость острыми респираторными инфекциями, в школах и детских садах проводятся карантинные мероприятия.
Из-за роста заболеваемости на сегодняшний день на карантин закрыты 32 класса в 12 школах и 38 групп в 31 детском саду. Кроме того, как сообщает «Омскрегион» со ссылкой на департамент образования, на карантин из-за массовых случаев ОРВИ среди учащихся на карантин полностью закрыта школа № 2.
В целях защиты здоровья детей и предотвращения дальнейшего распространения инфекции родителей просят оставлять детей с признаками простуды дома, не отправляя их в школы и детсады.