В Омске полностью закрыли на карантин школу № 2

Из-за роста заболеваемости на сегодняшний день на карантин закрыты 32 класса в 12 школах и 38 групп в 31 детском саду. Кроме того, как сообщает «Омскрегион» со ссылкой на департамент образования, на карантин из-за массовых случаев ОРВИ среди учащихся на карантин полностью закрыта школа № 2.