Ричмонд
-3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске полностью закрыли на карантин школу № 2

В городе отмечается рост заболеваемости ОРВИ.

Источник: Комсомольская правда

В Омске растет заболеваемость острыми респираторными инфекциями, в школах и детских садах проводятся карантинные мероприятия.

Из-за роста заболеваемости на сегодняшний день на карантин закрыты 32 класса в 12 школах и 38 групп в 31 детском саду. Кроме того, как сообщает «Омскрегион» со ссылкой на департамент образования, на карантин из-за массовых случаев ОРВИ среди учащихся на карантин полностью закрыта школа № 2.

В целях защиты здоровья детей и предотвращения дальнейшего распространения инфекции родителей просят оставлять детей с признаками простуды дома, не отправляя их в школы и детсады.