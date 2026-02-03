Конституционный суд разрешил регистрироваться в апартаментах

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Конституционный суд (КС) России разрешил регистрацию граждан по месту пребывания в апартаментах гостиничного типа, имеющих статус нежилых помещений, следует из материалов суда.
КС во вторник принял постановление по делу о проверке конституционности статей 2 и 3 закона «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», а также пунктов 3, 12 и 14 правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ.
Как отмечается в релизе Конституционного суда, дело рассмотрено по жалобе Виктории Пиуновой. Заявительница рассчитывала зарегистрировать себя, мужа и двух детей по месту пребывания в Санкт-Петербурге в апартаментах гостиничного типа, имеющих статус нежилого помещения и принадлежащих матери супруга.
Несмотря на то, что к заявлению прилагались, в частности, нотариально удостоверенное согласие собственника помещения на регистрацию и копия разрешения на ввод здания в эксплуатацию с указанием его предназначения под гостиницу, Пиунова получила отказ.
Суды поддержали это решение, указав на то, что регистрация по месту пребывания на основании заявления граждан в помещениях, являющихся нежилыми, законодательством не предусмотрена, а регистрацию в гостинице осуществляет ее администрация. Также отмечалось, что само помещение, где планировала зарегистрироваться заявительница, не включено в состав гостиничного фонда.
Как отметил КС РФ, в настоящее время существует два варианта регистрации граждан по месту пребывания, когда уполномоченные органы регистрируют их в жилых помещениях, не являющихся местом жительства, либо когда этим занимаются администрации учреждений, располагающих определенными нежилыми помещениями (с представлением соответствующей информации в органы МВД). В первом случае выдается свидетельство о регистрации, во втором — нет, что обусловлено различным правовым режимом жилых и нежилых помещений.
«В современных условиях распространено длительное пребывание, а фактически проживание граждан в нежилых помещениях, которые, согласно проектной документации, сходны с квартирами, но не входят в номерной фонд гостиниц и иных средств размещения. Они объективно могут использоваться для личных, семейных, домашних, бытовых нужд. Невозможность осуществить в них регистрацию, при том что временное проживание в них не запрещено, ограничивает право на свободный выбор места пребывания», — приводится в релизе позиция Конституционного суда.
КС России усмотрел в этом и нарушение права частной собственности, поскольку владельцы таких нежилых помещений не могут свободно их использовать для личных, семейных, домашних, бытовых нужд, так как ни они, ни пользователи этих площадей не имеют возможности зарегистрироваться там по месту пребывания.
Согласно постановлению КС России, оспариваемые нормы не соответствуют Основному закону страны «в той мере, в какой они… не предусматривают регистрацию граждан по месту пребывания в нежилых помещениях, сходных по предусмотренным проектной документацией соответствующего здания характеристикам с квартирами в многоквартирном доме и не входящих в номерной фонд гостиниц и иных средств размещения».
Как уточняется в релизе КС РФ, этот вывод не распространяется на решение вопроса о регистрации в таких нежилых помещениях по месту жительства и не означает «введения обязанности граждан регистрироваться в таких нежилых помещениях», пока эта обязанность не будет узаконена.
Федеральному законодателю, а также правительству РФ надлежит изменить правовое регулирование. Дело заявительницы направлено на пересмотр.