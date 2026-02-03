Конституционный суд разрешил регистрироваться в апартаментах

«В современных условиях распространено длительное пребывание, а фактически проживание граждан в нежилых помещениях, которые, согласно проектной документации, сходны с квартирами, но не входят в номерной фонд гостиниц и иных средств размещения. Они объективно могут использоваться для личных, семейных, домашних, бытовых нужд. Невозможность осуществить в них регистрацию, при том что временное проживание в них не запрещено, ограничивает право на свободный выбор места пребывания», — приводится в релизе позиция Конституционного суда.