В Свердловской области семьи с двумя детьми смогут получить налоговый кешбек

В Свердловской области семьи, имеющие двух и более детей, смогут получить так называемый налоговый кешбек. О том, как будет работать новая мера социальной поддержки, подробно написала KP.RU.
Выглядит это так: человек работает, получает зарплату и платит налог на доходы физлиц в 13%. В следующем году государство возвращает ему 7%. То есть НДФЛ, по сути, составит 6%.
Получить выплату сможет каждый работающий родитель, усыновитель, опекун или попечитель, двух и более детей в возрасте до 18 лет. А в случае, если ребенок учится очно, возрастная планка увеличивается до 23-х лет.
Заявитель должен получать «белую» зарплату и не иметь долгов по алиментам. Среднедушевой доход семьи за предыдущий год не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе.
При назначении выплаты будут учитываться доходы всех членов семьи. Речь, в частности, о зарплате, пенсии, стипендии, алиментам и денежном довольствии (если кто-то из родителей служит в армии или правоохранительных структурах. Также учитываются доходы от предпринимательской деятельности, вознаграждение за работы или услуги по гражданско-правовым договорам, дивиденды и проценты по вкладам, доходы от продажи имущества.
Заявление на получение налогового кешбека нужно в срок с 1 июня до 1 октября. Это можно сделать через Госуслуги, в МФЦ по месту жительства или обратившись в территориальный отдел Социального фонда России.