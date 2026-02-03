В Свердловской области семьи с двумя детьми смогут получить налоговый кешбек

При назначении выплаты будут учитываться доходы всех членов семьи. Речь, в частности, о зарплате, пенсии, стипендии, алиментам и денежном довольствии (если кто-то из родителей служит в армии или правоохранительных структурах. Также учитываются доходы от предпринимательской деятельности, вознаграждение за работы или услуги по гражданско-правовым договорам, дивиденды и проценты по вкладам, доходы от продажи имущества.