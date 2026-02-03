В Татарстане открывают педклассы, чтобы снизить дефицит кадров

В Татарстане запущена система педклассов для будущих учителей. Как сообщили в минобре республики, эта мера должна снизить дефицит педагогических кадров в регионе.
По словам министра, система уже начинает приносить результаты: в прошлом учебном году 35% выпускников педагогических классов поступили на соответствующие специальности. Региональная задача заключается в продолжении открытия педагогических классов и подготовке будущих учителей с раннего возраста.
Отметим, в настоящее время в таких классах обучаются более5 тысяч школьников. В прошлом году стало известно о нехватке 2,3 тыс. педагогов в Татарстане, особенно остро стояла потребность в учителях начальных классов, математики, русского языка, физики, химии и иностранных языков.