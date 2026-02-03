«Весь парк тарахтит»: в Калининграде автобусы не глушат сутками из-за морозов

В обычное время техническая служба приходит на работу к пяти утра, сейчас рабочий день начинается в 3:00. Это нужно, чтобы заранее устранять поломки и не допустить срывов рейсов. При необходимости используют тепловые пушки, а топливо переносят в тёплые помещения.