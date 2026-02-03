Ричмонд
Ученые воссоздали лицо белоруски, жившей под Минском в XIV — XVI веках

Ученые показали, как выглядела жительница Городища под Минском в XIV — XVI веках.

Источник: Комсомольская правда

Ученые воссоздали лицо белоруски, жившей под Минском в XIV — XVI веках. Подробности БелТА озвучили в Институте истории Национальной академии наук.

Антропологи вместе с художниками-реконструкторами представили внешний вид девушки, которая жила несколько столетий назад на территории Минского района. Все началось с археологических раскопок, проводившихся ученым-археологом Андреем Войтеховичем в деревне Городище.

Специалисты смогли обнаружить древнее сельское кладбище с 25 захоронениями. Из-за того, что некоторые скелеты сохранились очень хорошо, ученые провели детальный антропологический анализ. На его основе было воссоздано лицо одной из жительниц того времени по черепу. Захоронение датируется периодом с XIV по XVI век.

Ранее археологи назвали новую дату основания Минска — 997 год.

Кстати, археологический музей появится на месте городища на Менке.