Ученые воссоздали лицо белоруски, жившей под Минском в XIV — XVI веках

Специалисты смогли обнаружить древнее сельское кладбище с 25 захоронениями. Из-за того, что некоторые скелеты сохранились очень хорошо, ученые провели детальный антропологический анализ. На его основе было воссоздано лицо одной из жительниц того времени по черепу. Захоронение датируется периодом с XIV по XVI век.