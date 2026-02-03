Затруднения на М-4 сохраняются под Каменском-Шахтинским и Новошахтинском

Глухих заторов нет, но фиксируются сложности с проездом — отрезки автодороги отмечены желтым цветом, предупреждающим о возможных задержаках в пути. Затруднения в районе Каменска-Шахтинского остаются на участке протяженностью около 20 км, а в районе Новошахтинска — примерно 30 км.