Затруднения на М-4 сохраняются под Каменском-Шахтинским и Новошахтинском

Днем 3 февраля затруднения с проездом сохраняются на участках М-4 «Дон» под Каменском-Шахтинским и Новошахтинском. Актуальную дорожную ситуацию можно проследить на интернет-картах.
Глухих заторов нет, но фиксируются сложности с проездом — отрезки автодороги отмечены желтым цветом, предупреждающим о возможных задержаках в пути. Затруднения в районе Каменска-Шахтинского остаются на участке протяженностью около 20 км, а в районе Новошахтинска — примерно 30 км.
Ранее в Госавтоинспекции обратились к водителям с просьбой быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистаницей. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.