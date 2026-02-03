Ричмонд
Затруднения на М-4 сохраняются под Каменском-Шахтинским и Новошахтинском

Сложности на участках в 20 и 30 км: затруднения с проездом фиксируют на М-4 в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Днем 3 февраля затруднения с проездом сохраняются на участках М-4 «Дон» под Каменском-Шахтинским и Новошахтинском. Актуальную дорожную ситуацию можно проследить на интернет-картах.

Глухих заторов нет, но фиксируются сложности с проездом — отрезки автодороги отмечены желтым цветом, предупреждающим о возможных задержаках в пути. Затруднения в районе Каменска-Шахтинского остаются на участке протяженностью около 20 км, а в районе Новошахтинска — примерно 30 км.

Ранее в Госавтоинспекции обратились к водителям с просьбой быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистаницей. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

