Омичам угрожает новая мошенническая схема с рассылкой СМС о платежах

Госжилинспекция Омской области предупредила омичей о новой мошеннической схеме. Так мошенники маскируются под управляющие организации и обещают возврат переплаты за отопление. По данным регионального управления Роспотребнадзора, подобные рассылки активизировались в последние дни, особенно среди пожилых граждан.
В сообщениях указывается конкретная сумма якобы переплаченных средств и содержится призыв перейти по ссылке для оформления возврата. Специалисты подчеркивают: управляющие и ресурсоснабжающие организации никогда не осуществляют прямые выплаты наличными или переводами на карты.
Перерасчет за коммунальные услуги всегда отражается в следующих платежных документах как уменьшение суммы к оплате. Полиция Омской области рекомендует гражданам при получении подозрительных сообщений немедленно прекращать общение с отправителем и не переходить по ссылкам. Для проверки информации о начислениях следует обращаться в свою управляющую организацию исключительно через официальные каналы — личный кабинет на сайте компании или сервис «Госуслуги Дом». Никогда не следует передавать третьим лицам коды из СМС, данные банковских карт или паспортные сведения.
В случае перехода по фишинговой ссылке и передачи личных данных необходимо незамедлительно заблокировать банковские карты через горячую линию банка и обратиться в дежурную часть полиции по номеру 102. Расследованием подобных инцидентов занимаются сотрудники отделов «К» УМВД России по Омской области в рамках противодействия киберпреступности.
