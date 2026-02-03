Омичам угрожает новая мошенническая схема с рассылкой СМС о платежах

Перерасчет за коммунальные услуги всегда отражается в следующих платежных документах как уменьшение суммы к оплате. Полиция Омской области рекомендует гражданам при получении подозрительных сообщений немедленно прекращать общение с отправителем и не переходить по ссылкам. Для проверки информации о начислениях следует обращаться в свою управляющую организацию исключительно через официальные каналы — личный кабинет на сайте компании или сервис «Госуслуги Дом». Никогда не следует передавать третьим лицам коды из СМС, данные банковских карт или паспортные сведения.