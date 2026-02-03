Жителей Башкирии предупреждают о снегопадах, гололеде и ухудшении видимости

В ближайшие сутки в Башкирии ожидается сложная погода. В ряде районов пройдет сильный снег, возможны метель и гололед, а на дорогах образуются снежные заносы и накат. Об этом предупреждает МЧС республики.
По прогнозам синоптиков, погода будет облачной с прояснениями днем. Ночью ожидается снегопад, местами сильный. Днем снег продолжится, но станет слабее или умеренным.
В некоторых районах сохранится гололед, метель, на трассах возможны заносы и гололедица. Ветер будет дуть с юго-запада, постепенно переходя на северо-запад, со скоростью 5−10 метров в секунду. В отдельных местах порывы могут достигать 14 метров в секунду.
Температура воздуха составит −5…-10 градусов, но к вечеру похолодает до −15…-20. На северо-западе республики уже с ночи установится морозная погода в −15…-20 градусов.
Видимость на автомобильных дорогах из-за осадков и метели может ухудшиться до 500−1000 метров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.