В Воронеже определят туристические границы в центре города

До 15 февраля в Воронеже пройдут публичные обсуждения по вопросу утверждения границ туристического центра города. Это необходимо для формирования туристического кластер и развития туристической отрасли.
Предполагается, что западной границей кластера станет Северный мост, дальше он пойдёт по улицам Ленина и Кольцовской. С юга граница расположится по улицам Карла Маркса, Никитинской, Большой Стрелецкой и Петровской набережной до Вогрэсовского моста. В восточной части кластера будут находиться набережные до Северного моста, Придаченская дамба и Петровский остров.
Также в мэрии намерены проанализировать список объектов, которые могут быть включены в границы туристического центра.
Создание туристического кластера позволит Воронежу рассчитывать на получение субсидий от государства.