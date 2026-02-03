В Воронеже определят туристические границы в центре города

Предполагается, что западной границей кластера станет Северный мост, дальше он пойдёт по улицам Ленина и Кольцовской. С юга граница расположится по улицам Карла Маркса, Никитинской, Большой Стрелецкой и Петровской набережной до Вогрэсовского моста. В восточной части кластера будут находиться набережные до Северного моста, Придаченская дамба и Петровский остров.