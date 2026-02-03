Ричмонд
В Воронеже определят туристические границы в центре города

Публичные слушания по этому вопросу пройдут до 15 февраля.

Источник: Комсомольская правда

До 15 февраля в Воронеже пройдут публичные обсуждения по вопросу утверждения границ туристического центра города. Это необходимо для формирования туристического кластер и развития туристической отрасли.

Предполагается, что западной границей кластера станет Северный мост, дальше он пойдёт по улицам Ленина и Кольцовской. С юга граница расположится по улицам Карла Маркса, Никитинской, Большой Стрелецкой и Петровской набережной до Вогрэсовского моста. В восточной части кластера будут находиться набережные до Северного моста, Придаченская дамба и Петровский остров.

Также в мэрии намерены проанализировать список объектов, которые могут быть включены в границы туристического центра.

Создание туристического кластера позволит Воронежу рассчитывать на получение субсидий от государства.