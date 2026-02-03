Кузюков назначен руководителем Центра паралимпийской подготовки Омской области

Омская область традиционно входит в число лидеров по развитию паралимпийского движения в Сибири. Центр паралимпийской подготовки обеспечивает тренировочный процесс для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и слуха. Под руководством Кузюкова учреждение планирует усилить работу по выявлению талантливых ребят в муниципалитетах региона и расширить программы спортивной реабилитации.