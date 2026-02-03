Кузюков назначен руководителем Центра паралимпийской подготовки Омской области

Министр спорта Омской области Алексей Ленберг представил нового руководителя Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки — Александра Кузюкова. Как сообщили в министерстве, назначение состоялось в ходе совещания с руководителями подведомственных учреждений.
Александр Кузюков — заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион Паралимпийских игр по фехтованию на колясках. Он является воспитанником этого центра и имеет более десятилетний опыт работы в учреждении в различных должностях.
Министр спорта отметил приоритетное направление деятельности центра — реабилитацию участников специальной военной операции через занятия адаптивными видами спорта. По словам Ленберга, физическая активность становится важным элементом восстановления для военнослужащих, получивших травмы, а опыт региона в этой сфере продолжает расширяться.
Омская область традиционно входит в число лидеров по развитию паралимпийского движения в Сибири. Центр паралимпийской подготовки обеспечивает тренировочный процесс для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и слуха. Под руководством Кузюкова учреждение планирует усилить работу по выявлению талантливых ребят в муниципалитетах региона и расширить программы спортивной реабилитации.
Александр Кузюков приступил к исполнению обязанностей руководителя центра с февраля 2026 года.
