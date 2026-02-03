Ричмонд
В ГД предложили разрешить ставить в школах автоматы со здоровыми снеками

«Новые люди» предложили разрешить ставить в школах автоматы со здоровыми снеками.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Ксения Горячева и Анна Скрозникова предложили разрешить устанавливать вендинговые автоматы со здоровыми снеками в школах.

Соответствующее обращение на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой имеется в распоряжении РИА Новости.

«Считаем, что необходим системный подход к регулированию установки вендинговых автоматов в школах. Требуется пересмотреть и унифицировать нормы, содержащиеся в санитарных правилах, ГОСТах и рекомендациях Роспотребнадзора, чтобы убрать противоречия и однозначно разрешить установку автоматов со здоровыми продуктами в школах», — сказано в документе.

Депутаты отметили, что в разных документах требования к автоматам и ассортименту сформулированы по-разному, что порождает разночтения. По словам авторов инициативы, нет чётко закреплённого перечня, какие продукты считать «дополнительным питанием школьников», в каком формате вендинг допустим, и в результате школы предпочитают отказаться от автоматов вовсе, чтобы не нарушить нормы.

Принятие данной инициативы, по мнению авторов, позволит ученикам получать постоянный доступ к питьевой воде и полезным перекусам в течение всего дня, особенно во внеурочное время, а автоматы помогут удовлетворить потребность в питании без необходимости покидать школу и идти в магазин, где дети обычно покупают газированные напитки и шоколадки.