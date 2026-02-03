Ричмонд
В Ростове восстановили движение общественного транспорта по Стадионной

Ростовские автобусы вновь пустили по улице Стадионной.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону восстановили движение общественного транспорта по улице Стадионной. Об этом 3 февраля информирует городской департамент транспорта.

Напомним, ранее временно скорректировали маршруты ряда автобусов, проезжающих через Стадионную. На этой же улице также было приостановлено троллейбусное движение.

Добавим, «из-за большой транспортной нагрузкой на улицах Совхозной и Пескова» сократили маршрут № 64 «пос. Каратаево — Центральный Рынок». Укороченная схема — от Центрального Рынка до Малиновского. Автобус № 32 «ГПЗ-10 — п. Каратаево» работает как обычно.

