В Ростове восстановили движение общественного транспорта по Стадионной

В Ростове-на-Дону восстановили движение общественного транспорта по улице Стадионной. Об этом 3 февраля информирует городской департамент транспорта.
Напомним, ранее временно скорректировали маршруты ряда автобусов, проезжающих через Стадионную. На этой же улице также было приостановлено троллейбусное движение.
Добавим, «из-за большой транспортной нагрузкой на улицах Совхозной и Пескова» сократили маршрут № 64 «пос. Каратаево — Центральный Рынок». Укороченная схема — от Центрального Рынка до Малиновского. Автобус № 32 «ГПЗ-10 — п. Каратаево» работает как обычно.
