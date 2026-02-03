Омский НПЗ поддержал межрегиональный турнир по хоккею «Жемчужный конек»

«Мы рады, что инициатива по развитию женского хоккея в регионе нашла свое воплощение в проекте “Хоккей для всех”. Ярким примером стал турнир “Жемчужный конек”, который проводится в Омске во второй раз. В этом году его география расширилась, а количество участников выросло вдвое. В рамках проекта также успешно проходит турнир по женскому хоккею “КосмоОмск”. Такие результаты были бы невозможны без постоянной системной поддержки Омского НПЗ. Сегодня в это направление вовлечено более 100 омских хоккеисток», — отметил президент региональной Федерации хоккея Михаил Лавриков.