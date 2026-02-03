Омский НПЗ поддержал межрегиональный турнир по хоккею «Жемчужный конек»

В Омске завершился уникальный для Сибири турнир «Жемчужный конек». За звание сильнейших боролись 70 хоккеисток 10−14 лет из трех городов: Омска, Братска Иркутской области и Татарска Новосибирской области. Проект поддержан ОНПЗ по программе «Родные города» компании «Газпром нефть» и помогает юным спортсменкам пройти путь до всероссийского этапа «Золотой шайбы».
Мероприятие является частью проекта «Хоккей для всех» — совместной инициативы Федерации хоккея Омской области, регионального министерства спорта и Омского НПЗ, впервые вышедшей в этом году на межрегиональный уровень. Победу в турнире одержала команда «Омские рыси». Лучшим нападающим признана омичка Полина Мух, лучшим защитником — Айдана Сыздыкова из команды «Пантеры», лучшим вратарем — Дарина Жирных из состава «Братчанка».
«Мы рады, что инициатива по развитию женского хоккея в регионе нашла свое воплощение в проекте “Хоккей для всех”. Ярким примером стал турнир “Жемчужный конек”, который проводится в Омске во второй раз. В этом году его география расширилась, а количество участников выросло вдвое. В рамках проекта также успешно проходит турнир по женскому хоккею “КосмоОмск”. Такие результаты были бы невозможны без постоянной системной поддержки Омского НПЗ. Сегодня в это направление вовлечено более 100 омских хоккеисток», — отметил президент региональной Федерации хоккея Михаил Лавриков.
Министр спорта Омской области Алексей Ленберг подтвердил, что содействие Омского НПЗ позволяет проводить в регионе любительские соревнования круглый год. Это помогает детям проявить себя, дает шанс показать высокие спортивные результаты.
«Поддержка массового спорта — одно из ключевых направлений социальной политики Омского НПЗ. В рамках программы “Родные города” мы оказываем содействие проекту “Хоккей для всех” уже четвертый год. В нём приняли участие уже более десяти тысяч человек. Однако главная значимость инициативы — в формировании у юных спортсменов таких качеств, как упорство и воля к победе. Эти навыки остаются с ними на всю жизнь и, что немаловажно, ценятся в коллективе нашего предприятия», — прокомментировал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Весной 2026 года в рамках проекта «Хоккей для всех» запланированы соревнования по любительскому хоккею среди женских команд «КосмоОмск», детское первенство имени Е. Хацея и турнир среди лучших студенческих команд. Программа «Родные города» реализуется «Газпром нефтью» в целях устойчивого развития регионов присутствия компании, включая Омскую область, и охватывает спортивные, образовательные, культурные и экологические направления.